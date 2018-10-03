Burhaniye'de kazaya karışan otomobil yandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, önündeki araca çarpan otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ören'den Burhaniye istikametine giden bayan sürücünün kullandığı 10 AAU 17 plakalı özel otomobil köprü üzerinde önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile özel otomobil alev aldı.

Alev alan araca o esnada tesadüfen olay yerinden geçen trafik polisi Halil İbrahim Zeybek, yangın tüpüyle müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ise aracı soğutarak yangının tamamen söndürülmesini sağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kapanan yol ise aracın kaldırılması ile açıldı.