Burhaniye’de kıran kırana güreştiler

Kızıklı Yağlı Güreşlerinde büyük heyecan yaşandı. Finalde Orhan Okulu’yu yenen Antalyalı Hüseyin Gümüşalan Başpehlivan oldu.

Kızıklı arenasında düzenlenen güreşlere her boydan toplam 318 pehlivan katılırken, akşam saatlerine kadar süren mücadele kıran kırana geçti. Güreşleri, yaklaşık 3 bin kişi ücretsiz izledi. Düzenlenen ağalık ihalesinde Büyük Avrasya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Çelik 4.kez Kızıklı Güreşleri Ağası oldu. Belediye Başkanı Necdet Uysal, Güreş Ağası Doğan Çelik ve Güreş Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Raşit Ataş’a teşekkür ederken, birer plaket verdi.

Güreşlerde ilginç görüntülere sahne oldu. Güreşmekte olan güreşçilerin üzerine düştü. Finalde Orhan Okulu’yu yenen Hüseyin Gümüşalan başpehlivan olurken, Orhan Okulu ikinci, Güngör Eken de üçüncü oldu. Başaltında ise Tanju Gemici birinci, Gökhan Öz ikinci ve Kadir Saraç da üçüncü oldu. Dereceye giren pehlivanların ödüllerini AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Güreş Ağası Doğan Çelik ile başkan yardımcıları verdi. Başpehlivan olan Hüseyin Gümüşalan, “Bugün güzel güreşler oldu. Biz Orhan ağabeyle güreştik. Ben birinci oldum. Allah tamamına erdirsin. Destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Güreşe katılanlara teşekkür eden Belediye Başkanı Necdet Uysal da, ”Geleneğimizi unutmayıp yaşatabilmenin ve gelecek nesillerimize aktarabilmenin onurunu yaşıyoruz. Güreşlerimize 16’sı başpehlivan olmak üzere toplam 318 pehlivan katıldı. Çok güzel güreşler oldu Güreşçilerimizin içinde çevre ilçelerden gelen gençler de var. Onun için güreşin geleceğinden umutluyuz. Gençler adına çok seviniyoruz” dedi.

Güreş Ağacı Doğan Çelik ise, “Dördüncü defa güreş ağası oldum. Atalarımızdan bize miras kalan yağlı güreşleri yaşatmak için çalışıyoruz, Bunu geleceğe taşımak için de elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Raşit Ataş da, “Türkiye’nin her yerinden güreşçiler geldi. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak için çalışıyoruz Balıkesir ilçe ve köylerinde güreş sporunu yaşatmak için çalışıyoruz” dedi.