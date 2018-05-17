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17 Mayıs 2018 11:28

Burhaniye’de kırlangıçlar kahvehaneyi mesken tuttu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Taylıeli Mahallesi’ndeki mahalle kahvehanesinde kırlangıçlar, geleneği bu sene de bozmadı.

Burhaniye’de kırlangıçlar kahvehaneyi mesken tuttu

17 Mayıs 2018 11:28

Kahvehanenin tavanındaki elektrik duyuna yuva yapan kırlangıçlar bu sene de yavrularını çıkarırken, kahvehanedeki müşterilerle dost oldu.


Mahalle kahvehanesinin tavanına yuva yapan kırlangıçların girip çıkması kolay olsun diye işletmeci bir pencereyi sürekli açık tutarken, kahvehanede oturan vatandaşlara aldırmayan kırlangıçlar, yavrularını beslemeye devam ediyorlar. Kısacası, mahalle halkı kırlangıçlardan, kırlangıçlar da mahalle halkından memnun. Mahalle halkından Yüksel Gür, “Bu kırlangıçlar her sene aynı yere yuva yapıyorlar. Kahvecimiz sağ olsun pencereyi açık bırakıyor. Onlar girip yavrularını besliyorlar. Onlarla bir muhabbet kuşu gibi sohbet ediyoruz. Çok seviyoruz” dedi. Mustafa Tokat da, ”Yaşım 82. Kırlangıçlar her yıl bizim kahvehaneye yuva yapıyorlar. Yavrularını çıkardıktan sonra da gidiyorlar. Kahvehaneci de onlara yardımcı oluyor. Girip çıkmaları için pencereyi açık bırakıyor. Onları seviyoruz” dedi. Kahvehane işletmecisi Ali Türker ise, ”Bunlar her yıl Martın 16’sında gelirler. Yavrularını büyüttükten sonra da Eylül ayının 15’nde gidiyorlar. Bu kuşları bizde seviyoruz, müşteriler de” dedi.




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