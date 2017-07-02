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02 Temmuz 2017 11:04

Burhaniye’de kırsal mahallelere tanker dağıtıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yoğunlaşan sıcaklıklarla beraber orman yangını riskinin artması sebebiyle harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye’nin farklı bölgelerindeki 5 kırsal mahalleye su tankeri dağıttı.

Burhaniye’de kırsal mahallelere tanker dağıtıldı

02 Temmuz 2017 11:04

Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen dağıtım törenine Belediye Başkanı Necdet Uysal, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç, Belediye Meclis Üyesi Galip Yardımcı, su tankerlerinin verileceği köylerin muhtarları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Şubesi yetkilileri katıldı.


Burhaniye’nin Tahtacı, Şarköy, Pelitköy, Çoruk ve Avunduk kırsal mahallelerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çok amaçlı su tankeri hediye edildi. Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın mahalle muhtarlarına tek tek teslim ettiği tankerler, Burhaniye Belediyesi Hizmet binası önünde sergilendi. Dağıtım öncesi muhtarlara tankerlerin kullanımı hakkında bilgiler verildi. 3 ton su alabilen tankerler; herhangi bir yangın tehlikesi karşısında ilk müdahaleyi yapmayı kolaylaştıracak. Ayrıca çevre temizliği, sulama, su temini vb konularda kullanılabilecek. Belediye Başkanı Necdet Uysal, muhtarlara tankerlerin kullanım sertifikalarını verirken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a teşekkür etti. Başkan Uysal “ Burhaniye’mize birçok hizmeti kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur’a teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce de yine büyükşehir belediyemiz tarafından 15 kırsal mahallemize su tankeri hediye edilmişti. Bu yeni tankerler ile 17 kırsal mahallemize su tankeri temini sağlanmış oldu” dedi.




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