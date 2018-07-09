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09 Temmuz 2018 13:45

Burhaniye’de Kırtık Camine hayırsever güzelliği

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık Mahallesi Cami, hayırseverlerin desteği ile baştan aşağıya yenileniyor.

Burhaniye’de Kırtık Camine hayırsever güzelliği

09 Temmuz 2018 13:45

Caminin iç ve dış boyası yenilenirken, caminin içinde de ilk kez çini döşeniyor.


İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesinde 32 yıllık cami hayırseverlerin desteği ile baştan aşağıya yenileniyor. Caminin iç ve dış boyası ile minare tamiri Hasan Yalçın ve eşi Selma Yalçın tarafından yapılırken, çinilerin döşenmesini de Kütahyalı Fikret Kaplan ve Doğan Akboğa üstlendi. Hayırseverlere teşekkür eden Mahalle Muhtarı Muhterem Yarar, caminin yeni bir çehreye kavuşacağını söyledi. Mahallede, yaklaşık 1,5 yıldan bu yana imam bulunmadığını anlatan Muhtar Yarar, “Camimiz 1986 yılında hayırseverlerin desteği ile yapıldı. Şimdi ise adının bilinmesini istemeyen bir hayırsever caminin restorasyonunu yaptırıyor. İçi dışı boyandı. Çiniler döşendi. Şimdi süslemeleri yapılacak. Çalışmalar tamamlanınca çok güzel olacak. Ancak, yaklaşık 1,5 yıldan bu yana imamımız yok. Mevcut imam emekli olunca gelen olmadı. Cuma günleri geçici imam geliyor. Vatandaşlar ne zaman imam atanacağını bana soruyorlar. Sorulara cevap veremez oldum. Kısa zamanda imam atanmasını istiyorum” dedi.




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