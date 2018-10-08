Burhaniye'de kız öğrenciler kodlamayı öğrendi

Burhaniye ilçesinde; 6-21 Ekim tarihleri arasında kutlanan “Kodlama Haftası” kapsamında dünya genelinde düzenlenen proje yarışmasında, 25 organizasyon hibe almaya hak kazanırken, Türkiye'den sadece Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu hibeye layık görüldü. Proje kapsamında il genelinde 20 farklı kodlama atölyesinde 800 kız öğrencinin “Kodlama ve Robotik” eğitimi alması kararlaştırılırken, Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi'nde 5. ve 6.sınıfa giden kız öğrencilere kodlama eğitimi verildi.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi'nde, 6 Ekim Cumartesi günü farklı okullardan gelen 5. sınıfta okuyan kız öğrenciler, 7 Ekim Pazar günü de 6. sınıfta okuyan kız öğrencileri kodlama eğitimi aldılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “Öğrencilerin kodlamayla tanışmalarına fırsat veren bu programla teknoloji farkındalıkları arttırılırken, teknolojinin çocukların dünyasında üretkenliğe nasıl dönüştürebileceklerini eğlenerek öğrendiler” dedi.