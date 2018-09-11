Burhaniye'de Körfez Eğitim hızlı başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesini voleybolda Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde temsil edecek olan Körfez Eğitim ve Gelişimspor, lig hazırlıklarına başladı. Yeni sezonun ilk hazırlık çalışmasını Burhaniye 8 Eylül Stadı'nda yapan Körfez eğitim ve Gelişimsporlu voleybolcular, günün ikinci idmanını ise Burhaniye Atatürk Spor Salonu'nda yaptı.

Kulüp Başkanı Neşe Birituna, ciddi maddi imkansızlıklar içinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Burhaniye'yi Türkiye kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde temsil edeceklerini belirten Birituna, “Hedefimiz belli. Ligi ilk sırada bitirmek ve Burhaniye'yi Sultanlar Ligi'nde temsil etmek. Buna inanıyoruz. Gücümüz var. Başaracağız” dedi.

Antrenör Çağdaş Sargın ise çok önemli bir kulüpte görev yaptığını bildiğini ifade ederek, "Bize düşen görev önce Burhaniye halkının takımını Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nden 1. Lig'e çıkarmak ve Burhaniye'nin ismini tüm Türkiye'de duyurabilmek. Oyuncularım, hocalarım ve yönetimimiz ile bu işi başarmak için buradayız. Başaracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.