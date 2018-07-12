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12 Temmuz 2018 11:10

Burhaniye’de körfez manzaralı Dutluca’ya yoğun ilgi

Burhaniye ilçesinde, körfez manzaralı kırsal Dutluca Mahallesi ilgi gördü.

Burhaniye’de körfez manzaralı Dutluca’ya yoğun ilgi

12 Temmuz 2018 11:10

Deliktaş Kaya Sunağı yanında Belediyenin açtığı Kafeterya, konuklarla dolup taşarken, çok sayıda vatandaşın Dutluca’da arsa satın aldığı ortaya çıktı.


İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Edremit Körfezi manzaralı Dutluca Mahallesi yerli yabancı herkesin ilgisini çekti. Belediyenin açtığı kafeteryada mahalleye olan ilgiyi artırdı. Dutluca’da çok sayıda vatandaş ev yaparken, yüzlerce arsa satın alındı. Dutluca’ya gelenlerin sayısının her geçen gün arttığını anlatan kafeterya sorumlusu Ali Çırkanış, “Kafeterya bahar aylarında hizmete girdi. Ancak kısa sürede yoğun ilgi gördü. Bizde burada en iyi hizmeti vermek için canla başla çalıyoruz.” dedi.




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