Burhaniye'de korkulan olmadı

Balıkesir Büyükşehir Burhaniye İtfaiye Amirliği takviye edilirken, ekipler sabaha kadar hazır bekledi.

Meteorolojiden yapılan uyarılar sonunda, Valilik ve Belediyeler yoğun tetbirler alırken, korkulan olmadı. Uyarılar üzerine, Cumartesi ve Pazar günleri Burhaniye'de yapılması planlanan Bilim Şenliği 13-14 Ekime ertelenirken, kasırga yaşanmaması vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Kasırga uyarısı üzerine, Burhaniye, Edremit ve Ayvalık itfaiyeleri takviye edilirken, beklenen kasırganın olmaması Edremit Körfezine rahat bir nefes aldırdı.

Yağmur Zeytinciye yaradı

Dün gece boyunca düşen yağmur zeytinciyi sevindirdi. Zeytinin yağmurdan sonra irileşeceğini anlatan üreticiler, yörede yeşil zeytin hasadının başlayacağını söylediler. Yağmurun zeytine ilaç olduğunu anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, “Beklenen yağmur geldi. Önümüzdeki günlerde zeytin irileşecektir. Bu nedenle, yörede yeşil çizik zeytin hasadına başlanacak. Kırsal mahallelerinde kurulacak eleklerde yeşil zeytin alımına başlanacak. Körfezde yağmur zeytinciyi sevindirdi” dedi.