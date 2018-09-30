İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de korkulan olmadı

Burhaniye ilçesinde, günlerden bu yana yapılan kasırga uyarısı vatandaşları tedirgin ederken, dün gece boyu yağmur yağmasına rağmen korkulan olmadı.

Balıkesir Büyükşehir Burhaniye İtfaiye Amirliği takviye edilirken, ekipler sabaha kadar hazır bekledi.


Meteorolojiden yapılan uyarılar sonunda, Valilik ve Belediyeler yoğun tetbirler alırken, korkulan olmadı. Uyarılar üzerine, Cumartesi ve Pazar günleri Burhaniye'de yapılması planlanan Bilim Şenliği 13-14 Ekime ertelenirken, kasırga yaşanmaması vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Kasırga uyarısı üzerine, Burhaniye, Edremit ve Ayvalık itfaiyeleri takviye edilirken, beklenen kasırganın olmaması Edremit Körfezine rahat bir nefes aldırdı.


Yağmur Zeytinciye yaradı


Dün gece boyunca düşen yağmur zeytinciyi sevindirdi. Zeytinin yağmurdan sonra irileşeceğini anlatan üreticiler, yörede yeşil zeytin hasadının başlayacağını söylediler. Yağmurun zeytine ilaç olduğunu anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, “Beklenen yağmur geldi. Önümüzdeki günlerde zeytin irileşecektir. Bu nedenle, yörede yeşil çizik zeytin hasadına başlanacak. Kırsal mahallelerinde kurulacak eleklerde yeşil zeytin alımına başlanacak. Körfezde yağmur zeytinciyi sevindirdi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.