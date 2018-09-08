Burhaniye’de kurtuluş coşkusu

yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanındaki tören Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran ve Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın ayrı ayrı anıta çelenk koymasıyla başladı. yaşandı. Protokolün, halkın bayramının kutlamasının ardından Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterileri büyük alkış aldı. Burhaniye’deki törenlere Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’de katıldı.

Belediye Başkanı Necdet Uysal, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Bizim bugün huzur ve mutluluk içinde yaşadığımız bu coğrafya 96 yıl önce işgal altındaydı Türk Milletinin bunu kabul etmesi elbette mümkün değildi! Atalarımız “Ya İstiklal ya ölüm” diyerek çıktıkları bu yolda zafere ulaştılar. Kimi şehit düştü, kimi gazi oldu ama “Önce vatan” dediler. Vatanımızı kurtardılar ve bizlere emanet ettiler. Bizler de bu emanete, kanımızın son damlasına kadar sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu gün, geçmişle geleceğin buluşma ve tanışma günüdür. Bölgemizde Kuvvayi Milliye’nin örgütlenmesini gerçekleştirip, Anadolu’da ilk direniş karargâhlarından biri olarak Ulusal Kurtuluş Savaşımıza omuz veren Burhaniyeliler kendisine bırakılan bağımsızlık mirasını hep korumuş ve bu mirasa layık olmaya çalışmıştır. Bu anlamda; Burhaniye’de gösterilen millî mücadele, ulusal kurtuluş mücadelemizin adeta önsözü olup; bu gurur ve sebeple; Burhaniye halkı olarak her yıl 8 Eylül’de kurtuluş günümüzü coşku dolu törenlerle kutluyoruz. Kurtuluş savaşımızın büyük komutanı başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve onun silah arkadaşları olmak üzere bugüne kadar bu vatan için kanını dökmüş tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnet ve şükranla yâd ediyorum” şeklinde konuştu.

Buradaki tören, gaziler, halk oyunları ekipleri, sporcular ve araçların geçişi ile son buldu.