Burhaniye’de liseli gençler mezar taşlarını inceledi

Okulun 11-D sınıfında okuyan Nur Serim ve Dilek Sırçancı da ilçede mezarlıklardaki mezar taşlarında edebi unsurlar üzerine inceleme yaptı.

Kaymakam Hüseyin Öner ve daire müdürlerinin de ziyaret ettiği etkinlikte çalışmalarını anlatan Nur Serim ve Dilek Sırçancı’nın çalışması takdir topladı. İlçedeki Börülceköy ve Geriş Mezarlıklarını ziyaret ettiklerini Nur Serim,” Yaklaşık bin 500 mezar taşını inceledik. Mezar taşlarındaki yazıların felsefi anlamlarını Aaraştırdık. Bazı mezar taşlarında şiirlere rastladık. Çok ilginç öykülere tanık olduk. Yaptığımız çalışmayı arkadaşlarımıza ve ziyaretçilere anlatabilmek için de bu standı oluşturduk” dedi.