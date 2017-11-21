Burhaniye’de lokmacılar hayırseverlerin işini kolaylaştırdı

Ören Camisi önünde babaları Yılmaz Ergül’ün adına lokma döktüren Taner ve Tanzer Ergül kardeşler, yüzlerce vatandaşa lokma ikramında bulundu.

Burhaniye de, haftanın her günü bir köşede lokma dökülürken, lokmacılar hayır yapmak isteyen vatandaşların işini de kolaylaştırdı. Burhaniyeli Tanzer ve Taner Ergül kardeşlerin babaları Yılmaz Ergül adına yaptıkları lokma hayrı da yoğun ilgi gördü. Ören Cami önünde düzenlenen lokma hayrı ilgi görürken, gün boyu yüzlerce vatandaşa lokma ikramı yapıldı. Lokma hayırlarının ilgi gördüğünü anlatan Abdullah Uğur, ”İlçemizde her gün köşe başlarında bir lokmacı görmek mümkün. Çok sayıda vatandaş ölmüşleri için lokma hayrı yapıyor. Bu gün de burada Taner ve Tanzer Ergül kardeşler babaları Yılmaz Ergül için lokma döktürdü. Allah kabul etsin. Lokmacılar, hayırseverlerin işini kolaylaştırdı” dedi.