Burhaniye’de mahalle iftarları devam ediyor

Burhaniye’nin tüm mahallelerinde kurulan iftar sofralarına katılmaya özen gösteren Kaymakam Öner ve Başkan Uysal, Burhaniye Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırlarında da bulunarak vatandaşlar ile aynı sofrayı paylaşıyor.

Hacı Ahmet Mahallesi ve Yunus Mahallesi’nin ortaklaşa düzenlediği iftar yemeğine katılan Örer ve Uysal, mahalle halkıyla bir araya geldi. İftara Kaymakam Öner öve Başkan Uysal’ın Başkan Yardımcısı Camal Akkılınç ve Mahalle Muhtarları da katıldı. Yemekte Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi de gösteri yaptı. Cumhuriyet Mahallesinde düzenlenen mahalle iftarına da katılan Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, mahalle halkıyla birlikte iftar yaptı. İftar sonrasında Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi gösterilerini mahalle halkıyla birlikte izleyen Akkılınç, mahalleliye sofralarına davetlerinden dolayı teşekkür etti. Burhaniye Belediyesi İftar çadırında, geçtiğimiz sene şehit düşen Şehit Ahmet Çelik’in ailesi, oğullarının adına iftar yemeği verdi. İftar yemeğine Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır, İlçe Jandarma Komutanı, İsmail Aybaş ve Meclis Üyesi Sevda Padem de katıldı. İftar yemeğinde dualar yapıldı.