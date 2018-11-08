Burhaniye'de marketlere zabıta denetimi

Raftaki fiyat etiketi ile kasadaki fiyat etiketini kontrol eden Zabıta Memurları aynı zamanda son kullanma tarihi ve barkotların da kontrollerini yaptı.

Burhaniye genelindeki büyük küçük tüm marketlerde ve bakkallarda gerçekleştirilen kontrollerde, reyonlardaki ürünlerin etiketli olup olmadığı, reyonda bulunan ürün fiyatının kasadakiyle uyuşup uyuşmadığına ve ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edildi. Yapılan kontroller sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Öncelikle Burhaniye esnafımıza teşekkür ediyorum. Dürüst bir şekilde hizmet vermeleri bizleri memnun etti. Belediyemiz Zabıta Ekipleri Burhaniye genelinde her alanda denetimlerini düzenli aralıklarla sürdürüyor. Ekiplerimizin yaptığı uygulamalarla vatandaşların alışverişlerinde olası mağduriyetlerin önüne geçiliyor. Hem vatandaştan gelen şikayetleri değerlendiren hem de rutin kontrolleri yapan zabıta ekiplerimiz herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına denetimlerini devam ettirecekler” dedi.