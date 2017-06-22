Burhaniye’de mezarlıklar bakıma alındı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi, bayram öncesinde, ilçede yer alan iki mezarlıkta da çalışma başlattı.

Vatandaşların, Ramazan Bayramında huzurlu ve rahat mezarlık ziyareti yapabilmeleri için Burhaniye genelindeki mezarlıkların temizleme ve çevre düzenlemelerini yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi, duvarların yeniden boyanmasının yanı sıra çok sayıda çiçek ve fidan dikti. Aynı düzenleme kapsamında Geriş ve Börülceköy mezarlıkları da yeni bir görünüme kavuşturuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında yer alan mezarlıklarımız, ekipler tarafından temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Boyama, temizleme, ot temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılırken merkez mezarlığımıza da Büyükşehir Belediyemiz tarafından çiçek ekimleri yapılıyor. Mezarlıklarda yapılan bakım ve onarım çalışmaları ilgi gördü. Mezarlıklar, vatandaşların ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için güzel bir görünüme kavuşturuldu. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.