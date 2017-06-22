Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 11:40

Burhaniye’de mezarlıklar bakıma alındı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar bakıma alındı.

Burhaniye’de mezarlıklar bakıma alındı

22 Haziran 2017 11:40

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi, bayram öncesinde, ilçede yer alan iki mezarlıkta da çalışma başlattı.


Vatandaşların, Ramazan Bayramında huzurlu ve rahat mezarlık ziyareti yapabilmeleri için Burhaniye genelindeki mezarlıkların temizleme ve çevre düzenlemelerini yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi, duvarların yeniden boyanmasının yanı sıra çok sayıda çiçek ve fidan dikti. Aynı düzenleme kapsamında Geriş ve Börülceköy mezarlıkları da yeni bir görünüme kavuşturuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında yer alan mezarlıklarımız, ekipler tarafından temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Boyama, temizleme, ot temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılırken merkez mezarlığımıza da Büyükşehir Belediyemiz tarafından çiçek ekimleri yapılıyor. Mezarlıklarda yapılan bakım ve onarım çalışmaları ilgi gördü. Mezarlıklar, vatandaşların ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için güzel bir görünüme kavuşturuldu. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!