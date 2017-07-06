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06 Temmuz 2017 14:21

Burhaniye’de milli satranççıya kaymakam teşekkürü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, geçtiğimiz hafta Dünya Takımlar Satranç Şampiyonasında 5.

Burhaniye’de milli satranççıya kaymakam teşekkürü

06 Temmuz 2017 14:21

olan milli sporcu Dragan Solak’ı makamında kabul etti. Dragan Solak’ı kutlayan Kaymakam Hüseyin Öner, ilçede oturan başarılı sporcunun çok sayıda satranççı yetiştirdiğini söyledi.


Burhaniye’de oturan Dragan Solak, Rusya’da düzenlenen Dünya Takımlar Satranç Şampiyonasında 5.oldu. Dünyanın en güçlü 10 takımının katıldığı yarışma da büyük başarı gösteren Dragan Solak’a ikramlarda bulunan Kaymakam Hüseyin Öner, "Dragan Solak ilçemizde oturmaktadır. Rusya’da düzenlenen yarışmada dünya 5.oldu. Kendisini kutluyorum. İlçemizdeki satranç kulübündeki gençlerimize büyük desteği olmaktadır. İlçemizde satrancın yaygınlaşmasında büyük katkısı olmaktadır. İlçemizin ve ülkemizin adını duyurmaktadır. Başarılarının devamını diliyorum” dedi. Dragan Solak’da Kaymakam Hüseyin Öner’e teşekkür ederken, ilçedeki satranççılara destek olmaya devam edeceğini söyledi. Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent’de katıldı.




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