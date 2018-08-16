Burhaniye’de minik eller bilime dokunacak

Dr. M. Oğuzhan İlban, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Çakır ve Balıkesir İl Milli Eğitim AR-GE Görevlisi Cemile Çakır, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’ı makamında ziyaret ederek, Minik Eller Bilime Dokunuyor-2 projesi hakkında bilgi verdi. Balıkesir’in farklı ilçelerinde öğrenim gören 6’ncı sınıf öğrencilerini, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamında bilimle buluşturacak proje, Balıkesir Üniversitesi yürütücülüğünde ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yapılacak.

26 Ağustos-2 Eylül 2018 tarihleri arasında BUBYO Oteli’nde gerçekleşecek proje kapsamında, Balıkesir’e bağlı 9 ilçeden ve 18 farklı okuldan toplam 30 6’ncı sınıf öğrencisi, bir hafta boyunca akademisyenler ile aynı platformda bilimle buluşacak.

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Çakır’ın yürütücülüğünü yaptığı, ‘Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz’ anlayışıyla geliştirilen projeyle, küçük yaştaki öğrencilerin disiplinlerarası etkinliklerin yer aldığı bilimsel bir ortamda, sosyal ve akademik yönden gelişimlerine katkı sağlanması öngörülüyor. Ortaokula yeni başlayan, henüz soyut döneme geçmemiş çocuklar için içselleştirilmesi zor olan ‘madde ve değişim’, ‘canlılar ve DNA’, ‘fen ve doğa’ ve ‘fen ve mühendislik’ temaları ile disiplinlerarası bakış açısını geliştirmeyi hedefleyen projeyle, doğa ve doğa sorunlarına karşı duyarlı ve farkındalığı yüksek, bilime karşı olumlu davranış ve değerleri olan, karşılaştığı sorunları çözmede bilimsel süreç becerilerini ve yaratıcılıklarını kullanabilen ve bilimsel uygulamalar konusunda aktif olarak çalışan bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Bilgi aktarımından ziyade, bilginin doğrudan uygulamalarla kazanımına yönelik, ömür boyu sürecek bir istek, merak ve motivasyonun oluşturulması hedefleniyor.

Alanında uzman proje ekibi tarafından belirlenen konular, kamp süresince katılımcılarla öğretmen-öğrenci hiyerarşisinden uzak, katılımcı, sorgulayıcı, merak ve keşfetmeye dayalı bir yaklaşımla doğanın içerisinde uygulamalı olarak tartışılacak. Gözleme ve uygulamaya dayalı öğrenme ile bütüncül ve sentezci bir yaklaşım ön planda tutulacak. Bilim kampında yapılacak 12 etkinlik, profesyonel ekip tarafından kameraya çekilerek, Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından web TV programıyla canlı yayın olarak paylaşılacak.