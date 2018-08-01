Burhaniye’de muhtar adayları çıkmaya başladı

3 çocuk annesi Emine Özavcı, Kocacami Mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıkladı.

Kocacami muhtarı Ahmet Gürbüz’ün aday olmayacağını açıkladığını anlatan 3 çocuk annesi Özavcı, muhtarlığa aday olmaya karar verdiğini söyledi. Çalışmalarına başladığını anlatan Emine Özavcı, eşi ve çocuklarının da kendisine büyük destek olduklarını söyledi. Zihinsel Engelliler Derneği başkan yardımcılığı yapan Özavcı, “ Mahalleme hizmet için aday olmaya karar verdim. Devlet vatandaşlara çok sayıda yardım yapmaktadır. Bunlarda muhtarlar vasıtasıyla ulaştırılıyor. Devlet yardımlarının ihtiyaç sahibi vatandaşlara eksiksiz ulaştırılabilmesi için çalışacağım. 20 yıldan bu yana Zihinsel Engeliler Derneği yönetiminde görevliyim. Şu anda ilçemizde bir bayan muhtar görev yapmaktadır. Ailem ve komşularımda beni teşvik ediyorlar. Mahalledeki muhtaç ve engelli vatandaşların yardımcısı olacağım. İhtiyar heyetini de çoğunlukla kadınlardan oluşturacağım. Bu yarışta en büyük destekçim eşim, çocuklarım ve komşularımdır. Başaracağıma inanıyorum” dedi.