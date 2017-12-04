Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 12:46

Burhaniye’de öğrenci velileri kahvaltıda buluştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde okul öncesi eğitimi veren Müjde Babuşcuoğlu Anaokulu 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki sosyal etkinlikleri kapsamında okul aile birliğinin organizasyonu ile velilerini, öğrencilerini ve öğretmenlerini kahvaltıda buluşturdu.

Burhaniye’de öğrenci velileri kahvaltıda buluştu

04 Aralık 2017 12:46

Kahvaltıyı İskele mahallesinde gerçekleştiren toplantıda okul aile birliği yönetimi, velilerin katılımından çok memnun kaldıklarını kaydetti.


Yoğun bir katılım ve desteğin olduğu okul kahvaltı etkinliği ile okul-veli kaynaşması ve dayanışmasının hedeflendiği açıklandı. Okul Müdürü Oğuzhan Öztürk, etkinlikte ile Müjde Babuşcuoğlu anaokulu ailesinin bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kahvaltıya, okul idaresi, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri, veliler ve okulun yapılmasında büyük desteği olan Ali Ulvi Babuşcuoğlu ve ailesi katıldı. Okul Müdürü Oğuzhan Öztürk ve Okul Aile Birliği Başkanı Ahu Bolel, kahvaltıya katılan misafirlere teşekkür ederken okul dışında da okula verdikleri destek için teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
16
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç