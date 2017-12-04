Burhaniye’de öğrenci velileri kahvaltıda buluştu

Kahvaltıyı İskele mahallesinde gerçekleştiren toplantıda okul aile birliği yönetimi, velilerin katılımından çok memnun kaldıklarını kaydetti.

Yoğun bir katılım ve desteğin olduğu okul kahvaltı etkinliği ile okul-veli kaynaşması ve dayanışmasının hedeflendiği açıklandı. Okul Müdürü Oğuzhan Öztürk, etkinlikte ile Müjde Babuşcuoğlu anaokulu ailesinin bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kahvaltıya, okul idaresi, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri, veliler ve okulun yapılmasında büyük desteği olan Ali Ulvi Babuşcuoğlu ve ailesi katıldı. Okul Müdürü Oğuzhan Öztürk ve Okul Aile Birliği Başkanı Ahu Bolel, kahvaltıya katılan misafirlere teşekkür ederken okul dışında da okula verdikleri destek için teşekkür etti.