Burhaniye’de öğrenciler için yarıyıl kursları açılacak

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yeni binaya geçen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, öğrenciler için yarıyıl tatilinde kurslar açmayı planlıyor. Kurslara katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını beklediklerini anlatan Müdür Zehra Demirkıran Kılıç, öğrencilerin becerilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Burhaniye’de Çayiçi Caddesindeki yeni binasına taşınan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için değişik kurslar açacak. Kursların, hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında yapılacağını anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç, Okullar Hayat Olsun Etkinlikleri kapsamında, merkez binada, Uygulamalı Tiyatro, Ebru, Keçe Aksesuarı Yapımı, Makrome Takı Yapımı, Strafor Üzerine Tablo Yapımı Kursları açılacağını söyledi. Müdür Kılıç, kurslara katılmak isteyenlerin başvurularını beklediklerini kaydetti.