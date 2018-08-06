Burhaniye’de öğrenciler piknikte buluştu

Kocacamide eğitim gören öğrenciler, İğde Burnu’nda düzenledikleri piknikte birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediler. İmam hatip Ramazan Aşık’ın öncülüğünde düzenlenen piknikte 21 öğrenci ve velileri de katıldı.

Bol bol denize giren öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi. Pikniğe katılan öğrenci ve velilere teşekkür eden İmam Ramazan Aşık, “Camilerimizde Kur-an Kursları devam ediyor. Kurslarımıza katılan öğrencilerimize esnaflarımız büyük destek oluyor. Bu hafta sonu geleneksel pikniğimizi yaptık. Çok güzel oldu. Öğrencilerde veliler de mutlu oldu. Kurslarımız 17 Ağustos’ta sona erecek” dedi.