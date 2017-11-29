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29 Kasım 2017 12:29

Burhaniye’de öğrencilerden cami ziyareti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Nadir Tolun Ortaokulu 5.

Burhaniye’de öğrencilerden cami ziyareti

29 Kasım 2017 12:29

sınıf öğrencileri camii ziyaretinde bulundu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Atilla Özdemir öncülüğünde Yeni Mahalle Camii’ne giden öğrencilere İmam Halit Karaca, caminin bölümleri ve cami adabı konusunda bilgeler verdi.


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Atilla Özdemir, öğrencilerine camiyi tanıttı. Belli bir plan dahilinde öğrencilerin cami ortamını görmelerini sağladıklarını anlatan Öğretmen Atilla Özdemir, ”Öğrenme Alanı İbadet olan “Camiyi Tanıyalım“ konusunu yerinde işlemek amacıyla bu geziyi yaptık. Öğrenciler bu sayede caminin bölümlerini, cami görevlilerini ve caminin işlevini tanımış ve camide nasıl davranılması gerektiğini öğrenmiş olacak. Yararlı bir gezi oldu” dedi.




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