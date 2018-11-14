Burhaniye'de öğrencilere bedava mandalina dağıtıldı

Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 312 öğrenciye sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmek için 100 kilogram mandalina dağıtıldı. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında, 17 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan ‘Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği' Protokolü kapsamında hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı ile sayısının arttırılması hedeflenen ‘Beslenme Dostu Okul' uygulaması kapsamında, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Beslenme Dostu Okul Projesine başvuran Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan ‘Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Ekibi', Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat' Programı dâhilinde okul hedeflerini ve amaçlarını belirledikten sonra yıllık çalışma programı hazırlayarak çalışmalarına başladı. Okulda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığı arttırmak için panolar düzenlenirken son olarak da mandalina dağıtımı yapıldı. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Ekibi, Kasım Ayı etkinlikleri kapsamında sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek için Okul idaresi ve Okul Aile Birliği tarafından temin edilen 100 kilogram mandalinayı okuldaki 312 öğrenciye dağıttı. Okul Müdürü Mehmet Bicik, “Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerine dikkat çekmek için okulumuzda ilk defa mandalina dağıtımı yaptık. Sağlıklı beslenme konusunda bilinç düzeyini artırmak için çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecek.” dedi.