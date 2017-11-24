Burhaniye’de Öğretmenler Günü kutlandı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, anıta çelenk koyarken, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanındaki çelenk koyma törenine, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile siyasi parti başkanları, daire amirleri ve öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent Atatürk anıta çelenk sunarken, bayrak flama gurubunda görev alan öğrencilerde törende yerlerini aldı. Öğretmenler günü törenlerine Ahmet Akın Kültür Merkezi’ne devam edildi.