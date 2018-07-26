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26 Temmuz 2018 13:45

Burhaniye’de Öğretmenler Mahallesi Spor Sahası hazır

Burhaniye ilçesinde, Gençlerin spor yapmalarına imkan sağlayacak yeni spor alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çok amaçlı spor sahası projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Burhaniye’de Öğretmenler Mahallesi Spor Sahası hazır

26 Temmuz 2018 13:45

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenler Mahallesi sahil kesiminde hayata geçirilen basketbol sahası projesinin akrilik zemin boyası ve saha çizgilerini de tamamlayarak, kullanıma hazır hale getirdi.


Yapımı tamamlanan spor sahasının aydınlatılması için çalışmalarını başlatan Belediye Elektrik İşleri Birimi ekipleri, 153 metrekare alana sahip basket sahasına 2 aydınlatma direğiyle led armatürler taktı.


Sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çeken ve Burhaniyelilerin rahatça spor yapabilmeleri için imkan sağlamaya gayret gösterdiklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Halkımızın isteklerine kulak vererek, kentin değişik noktalarında spor alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Öğretmenler Mahallesi sahil kesimindeki eski spor aletlerini söktük ve yerine yeni spor sahamızı yaptık. Vatandaşlarımıza ve gençlerimize yeni alanlar kazandırarak, onları spora teşvik etmek amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.




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