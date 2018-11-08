Burhaniye'de Öğretmenler Proje üretiyor

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamı Hüseyin Öner'in talimatlarıyla kurulan ilçe Proje Koordinasyon Birimi faaliyetleri kapsamında ilçe Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından başlatılan Proje Döngüsü Eğitimlerinin üçüncüsü tamamlandı. Eğitimi tamamlayan 48 eğitimcinin belgeleri Kaymakam Hüseyin Öner tarafından verildi.

İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen sertifika programında kursiyerlere sertifikalarını dağıtan Kaymakam Öner, iddialı projeler beklediğini söyledi. Öner, “Balıkesir ilinin gözde ilçelerinden olan Burhaniye'mizin denizi, zeytini, doğası ve diğer kültürel zenginliklerinin yanında projeleri ile de anılmasını istiyoruz. Ulusal ve uluslararası fonlardan projeler sayesinde ilçemize sürdürülebilir hizmetler ulaştırılması amacıyla bu eğitim programını hazırladık. Kurs programının yoğun ilgi görmesinden memnunuz. Bu alanda istekli ve gönüllü çalışmalar yapacak kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Seminerine katılan kamu personeli ve öğretmenlerimizden proje fikirleri gelmeye başladı. Farklı branşlarda proje girişimlerinin olduğunu gördük. Bunu büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz Hazırlanan projeleri bizzat takip ederek desteklemeye çalışacağız. Sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerlere yapacakları proje çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.