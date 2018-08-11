Burhaniye’de okul bahçeleri otoparka açıldı

Vatandaşlar belli bir ücret karşılığında okul bahçelerine araçlarını park ederek hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de dolaylı yoldan eğitime katkı sağlayacak.

Son yıllarda hızla yapılanan ancak zamanında gereken önemin verilmemesinden dolayı yeterli miktarda otopark alanı ayrılmayan Burhaniye’de, okul bahçeleri, özellikle yaz aylarında yaşanan ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla otopark kullanımına açıldı. Okul bahçelerinin yaz sezonu boyunca otopark olarak kullanılması konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yasal hale geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait BALPARK da kararın ardından ilçedeki okul bahçelerinin otopark işletme hakkını kiralayarak, kullanıma açtı. Böylelikle, park sorunu yaşayan vatandaşlar hem araçlarını rahat şekilde park edebilecek hem de eğitime katkı sağlamış olacak.

Otoparklardan elde edilen gelirlerden okullarımıza da katkı sağlandığının altını çizen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, vatandaşlara duyarlı olma çağrısında bulundu. Otopark için istenen ücreti bir yük olarak düşünmemek gerektiğini belirten Başkan Uysal, Burhaniye’nin otopark ihtiyacına değinerek şunları söyledi: “İlçemizin öncelikli sorunlarından biri yeteri kadar otopark alanı olmamasıdır. Bu sıkıntıdan yola çıkarak hem trafiği rahatlatmak hem de okullarımıza katkı yapmak adına okul bahçelerimizi yaz sezonu boyunca otopark alanı olarak tahsis ettik. Makbuz karşılığında alınan otopark ücretlerinden elde edilen gelirin bir kısmı, okullara daha kaliteli ve iyi eğitim yapmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü’ne veriliyor. Bir yandan trafik yoğunluğu ve otopark sıkıntısına bir nebze olsun katkıda bulunurken bir yandan da eğitime katkıda bulunmuş olacağız.”