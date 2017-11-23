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23 Kasım 2017 15:43

Burhaniye’de okul ziyaretleri devam ediyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, okullarda başlatılan kitap okuma etkinlikleri devam ediyor.

Burhaniye’de okul ziyaretleri devam ediyor

23 Kasım 2017 15:43

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, Nüfus Müdürü Celal Tüzen ile birlikte Nadir Tolun İlkokulundaki okuma etkinliğine katılırken, öğrencilerle sohbet etti ve çok kitap okumalarını istedi.


Nadir Tolun İlkokulu’na gerçekleştirilen ziyarette, 4/B şubesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları üzerine sıcak bir sohbet gerçekleştiren Müdür Ferhan Levent, okumayı alışkanlık haline getiren bireylerin hayatta her zaman daha özgüvenli,insanlar ile iletişimi daha sağlıklı olduğunu anlattı. Müdür Levent, arkasından 3/B sınıfını ziyaret ederek, bu yıl Balıkesir’de Burhaniye’yi temsil edecek olan İlçe Öğrenci Meclis Başkanı Ecrin Sude Tanyel’i tebrik ederek başarılar diledi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Levent, onların taleplerini ve görüşlerini dinlerken, çok zevkli bir mesleğin neferleri olan öğretmenlere, çalışmalarında kolaylıklar diledi.




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