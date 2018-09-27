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Burhaniye'de okuma etkinlikleri yeniden başladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılına başlanırken, geçtiğimiz yıl düzenlenen okuma etkinlikleri de yeniden başladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılına başlanırken, geçtiğimiz yıl düzenlenen okuma etkinlikleri de yeniden başladı. Yılın ilk okuma etkinliği Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu'nda yapıldı.


Kaymakamı Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, Mal Müdürü Mustafa Ak ve İskele Mahallesi Muhtarı Hasan Eğinli'nin katıldığı etkinlikle konuklar öğrencilerle birlikte kitap okudu. Kaymakam Hüseyin Öner ve beraberindekiler, öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet ederken, öğrencilerle birlikte kitap okudu. Öğrencilerden bol bol kitap okumalarını isteyen Kaymakam Hüseyin Öner, “Yeni eğitim öğretim yılında da okuma etkinlikleri devam edecek. Öğrencilerimizin derslerden arta kalan zamanlarda bol bol kitap okumalarını istiyoruz. Okulları sık sık ziyaret edeceğiz, Yeni eğitim ve öğretim yılınız hayırlı olsun. Başarılar diliyorum” dedi.

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