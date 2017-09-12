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12 Eylül 2017 13:23

Burhaniye’de Ören sahilindeki deniz kabukları sanat eseri oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Bağ-Kur emeklisi Hüseyin Bilecen’in deniz kabuklarından hazırladığı eserlere ilgi gördü.

Burhaniye’de Ören sahilindeki deniz kabukları sanat eseri oldu

12 Eylül 2017 13:23

Ören sahilinden topladığı deniz kabukları ile hazırladığı aynalar, nazar boncukları ve süs eşyalarını satışa sunan Bilecen, 5.sergisini Ören Meydanı’nda açtı.


Kış aylarında ürettiklerini satışa sunduğunu anlatan Hüseyin Bilecen, işini severek yaptığını söyledi. Burhaniye’nin, yaz aylarında çok sayıda yazlıkçıyı ağırladığını anlatan 60 yaşındaki Hüseyin Bilecen, ”Kış aylarında hazırladığım ürünleri burada satıyorum. Emekli olduğumuz için boş vaktimiz oluyor. Boş zamanlarda da bunları yapıyorum. Sattığımız ürünler aile ekonomisine katkı oluyor” dedi.




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