Burhaniye’de organ bağışı ilgi gördü

Geçtiğimiz yıl başlatılan organ bağışı devam ederken, görevliler, daha çok bağış beklediklerini söyledi.

Toplum Sağlığı Merkezi önünde, her hafta açılan organ bağışı standı ilgi görürken, yıl içinde 35 bağışın yapıldığını anlatan görevliler, daha çok bağış beklediklerini söyledi. Bağışta bulunanlar da, organ bağışında bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Herkesi organ bağışı yapmaya çağıran Nuran Özkurt, ”Herkese tavsiye ediyorum. 10-15 sene önce bağışladım. Çok huzurluyum. Çürüyeceğine bir işe yarasın ve arkamdan dua etsinler” dedi. Sağlık Memuru İlhan Dal da, ”Sağlık Bakanlığında bir sağlık çalışanı olarak bütün insanları bağışa çağırıyorum. Biz kendimiz öncülük ediyoruz. Organa ihtiyacı olan sırada bekleyen çok sayıda insan var. Herkesin bağışta bulunmasını bekliyoruz. Ailelerimiz de bağışta bulundu. Bağışladığımız bütün organlar, evlatlar için, kardeşler için, anneler için gerekli. Sizleri de bekliyoruz” dedi. Stant görevlisi Hemşire Fatma Kendigelen ise, ”Şu ana kadar ilçemizde yeteri kadar başvuru olduğunu düşünüyorum. Ama gene de bu toplumuzun ihtiyacı açısından yeterli değil Daha fazlasını bekliyoruz. Halkımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Organ bağışı, sağlıklı bir organın beyin ölümü gerçekleştikten sonra, hasta organın yerine konması anlamına geliyor” dedi. Hemşire Filiz Şahin de, ”Organ bağışına geçen sene 2016’dan bu tarafa devam ediyoruz. 2017’de 35 kişinin başvurusunu aldık. Bundan sonra devamını istiyoruz. Burhaniye olarak şu anda ilçeler arasında birinci sıradayız. Ama, daha iyi olması için her hafta stant açıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.