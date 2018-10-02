Burhaniye'de organ bağışı seferberliği

Burada vatandaşlara organ bağışı hakkında bilgi verip broşür dağıtan görevliler, Kasım ayının ilk haftasının 'Organ Bağışı Haftası' olduğunu hatırlattılar.

Çok sayıda broşür dağıtan gönüllü hemşirelerden Fatma Kendigelen ve Filiz Şahin, Burhaniyeli vatandaşların organ bağışı konusunda çok bilinçli olmalarıının sevindirici olduğu belirttiler. Her hafta pazartesi günleri stant kurduklarını anlatan Fatma Kendigelen, “Burası ilçenin en işlek caddesi. Gelip geçenlere organ bağışının önemini anlatıyoruz ve broşür dağıtıyoruz. Kasım ayının ilk haftası da Organ Bağışı Haftası olarak kutlanacak. O hafta içinde de çeşitli etkinliklerimiz olacak. Ancak, bizler bu ilgiyi daha da artırmak istiyoruz” dedi.