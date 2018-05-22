Burhaniye’de ortaokul öğrencilerine sörf eğitimi verildi

Aras, önümüzdeki günlerde denizde eğitim çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Beden eğitimi öğretmeni Özgür Aras ve Emre Ulus, öğrencileriyle birlikte önce kara eğitimini gerçekleştirdi. Rüzgar bilgisi, sörfe yön verme ve dönüş bilgilerini anlatarak deniz de yapacakları uygulamalı eğitim için ön hazırlık çalışmaları tamamladı. Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras ve Emre Ulus, “2017- 2018 eğitim öğretim yılında 219 öğrencisi olan okulumuzda 10 branş ve 112 lisanslı oyuncu ile mücadele ediyoruz. Çeşitli branşlarda dereceler elde ettik. Özel sporcularda 100 metre koşuda Türkiye 4. lüğü elde ettik. Ayrıca voleybol kız takımımızdan bir öğrencimizi de Konya’da oynanacak Türkiye finallerine gönderiyoruz. Önemli olan gelişim çağında olan çocukların spor yapmasıdır. Bu konuda bizlere destek veren okul öğretmenlerimize, okul müdürümüz Abdullah Erez’e, Müdür Yardımcısı İlkay Karabacak’a ve Okul Aile Birliği Başkanı Mithat Gürcan’a ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dediler.