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22 Mayıs 2018 12:10

Burhaniye’de ortaokul öğrencilerine sörf eğitimi verildi

Burhaniye’de, Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu öğrencilerine, engelli ve engelsiz bireylerin beraber hareket ederek birlikte yaşama kültürü geliştirmeyi amaçlayan; “Aşmak İçin Hareket” Projesi kapsamında beden eğitimi öğretmeni ve sörf antrenörü Özgür Aras tarafından kara eğitimi verildi.

Burhaniye’de ortaokul öğrencilerine sörf eğitimi verildi

22 Mayıs 2018 12:10

Aras, önümüzdeki günlerde denizde eğitim çalışmalarına başlanacağını söyledi.


Beden eğitimi öğretmeni Özgür Aras ve Emre Ulus, öğrencileriyle birlikte önce kara eğitimini gerçekleştirdi. Rüzgar bilgisi, sörfe yön verme ve dönüş bilgilerini anlatarak deniz de yapacakları uygulamalı eğitim için ön hazırlık çalışmaları tamamladı. Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras ve Emre Ulus, “2017- 2018 eğitim öğretim yılında 219 öğrencisi olan okulumuzda 10 branş ve 112 lisanslı oyuncu ile mücadele ediyoruz. Çeşitli branşlarda dereceler elde ettik. Özel sporcularda 100 metre koşuda Türkiye 4. lüğü elde ettik. Ayrıca voleybol kız takımımızdan bir öğrencimizi de Konya’da oynanacak Türkiye finallerine gönderiyoruz. Önemli olan gelişim çağında olan çocukların spor yapmasıdır. Bu konuda bizlere destek veren okul öğretmenlerimize, okul müdürümüz Abdullah Erez’e, Müdür Yardımcısı İlkay Karabacak’a ve Okul Aile Birliği Başkanı Mithat Gürcan’a ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dediler.




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