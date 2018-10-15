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Burhaniye'de otomobil takla attı

Burhaniye ilçesinde, Ören yolunda gece yarısı meydana gelen kazada otomobil takla atarken, sürücü hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ören'den ilçe merkezine gelmekte olan İ.C.K. yönetimindeki 10 RU 216 plakalı otomobil kavşak girişinde ıslak olan yolda kayarken, refüjü aşıp karşı şeride geçti ve takla attı. Yolda başka aracın olmaması bir faciayı önlerken, hafif yaralanan sürücü takla atan aracın arka camından çıktı. Ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

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