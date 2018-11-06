Burhaniye'de özel öğrencilerin gösterileri alkışlandı

Burhaniye Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda düzenlenen okuma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Özel öğrenciler, Kaymakam Hüseyin Öner'in okuduğu hikayeleri sahnede canlandırırken, büyük alkış aldı.

Kaymakam Hüseyin Öner'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Müftü Hacı Öz de eşlik etti. Özel öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Öner ve beraberindekiler, Okul Müdür Oktay Ertaş ve öğretmenlerden bilgi aldı. Etkinlik sırasında, Kaymakam Öner'in okuduğu hikayeleri sahnede canlandıran öğrenciler büyük alkış aldı. Özel öğrencilere büyük önem verdiklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür etti. Okuma etkinliklerinin bütün okullarda devam ettiğini anlatan Öner, ilçede eğitim kalitesini artırmak için el birliği ile aralıksız çalışarak devam ettiklerini söyledi.