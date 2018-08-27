Burhaniye’de parklar kentin çehresini değiştirdi

İlçeye üç yeni oyun parkı daha kazandıran Burhaniye Belediyesi, modern parklarla Burhaniye’nin çehresini değiştiriyor.

İskele Mahallesi çay bahçeleri önünde yer alan Liman Park’taki eski oyun grubunu söken ekipler, yerine yeni ve modern çocuk oyun grubunu monte etti. 160 metrekare parkın zemini de kauçukla döşenerek daha güvenli hale getirildi. Geriş Mahallesi Çiftçi Sokak’ta 505 metrekarelik yeni çocuk oyun alanı yapan belediye ekipleri, yürüyüş yolları ve oturma gruplarının yapımını da tamamladı. Pelitköy sahil kesiminde de vatandaşların ve çocukların rahatça vakit geçirebilmesi amacıyla her detayın titizlikle tasarlandığı bin 665 metrekare toplam alana sahip proje hayata geçirildi. 200 metrekare çocuk oyun alanı ve 75 metrekare spor alanına sahip parkta, ahşap oyun grubunun montajı bitirildi. 5’li spor aletlerinin kurulumu da önümüzdeki günlerde tamamlanacak.