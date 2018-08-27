Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 12:04

Burhaniye’de parklar kentin çehresini değiştirdi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinleri ve çocuklar için bir taraftan yeni dinlenme alanları ile yeni oyun parkları oluştururken, diğer taraftan fiziki durumu kötü olan parkların onarım ve yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Burhaniye’de parklar kentin çehresini değiştirdi

27 Ağustos 2018 12:04

İlçeye üç yeni oyun parkı daha kazandıran Burhaniye Belediyesi, modern parklarla Burhaniye’nin çehresini değiştiriyor.


İskele Mahallesi çay bahçeleri önünde yer alan Liman Park’taki eski oyun grubunu söken ekipler, yerine yeni ve modern çocuk oyun grubunu monte etti. 160 metrekare parkın zemini de kauçukla döşenerek daha güvenli hale getirildi. Geriş Mahallesi Çiftçi Sokak’ta 505 metrekarelik yeni çocuk oyun alanı yapan belediye ekipleri, yürüyüş yolları ve oturma gruplarının yapımını da tamamladı. Pelitköy sahil kesiminde de vatandaşların ve çocukların rahatça vakit geçirebilmesi amacıyla her detayın titizlikle tasarlandığı bin 665 metrekare toplam alana sahip proje hayata geçirildi. 200 metrekare çocuk oyun alanı ve 75 metrekare spor alanına sahip parkta, ahşap oyun grubunun montajı bitirildi. 5’li spor aletlerinin kurulumu da önümüzdeki günlerde tamamlanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
29
°
C
  • Salı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç