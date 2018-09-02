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02 Eylül 2018 11:12

Burhaniye’de plajda voleyyol kursu

Burhaniye ilçesinde, tatilcilerin gitmesiyle plajlar büyük oranda boşalırken, sporcularda plajda çalışmaya başladı.

Burhaniye’de plajda voleyyol kursu

02 Eylül 2018 11:12

Başar Ünder’in voleybol çalıştırdığı çocuklar, Cumartesi günleri çalışmalarını Ören Plajında yapıyorlar.


Kuzey Ege Gençlik Kulübü çatısı altında düzenlenen voleybol kursuna katılan 6-13 gurubundaki 11 kursiyer haftanın Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri çalışmalarını sürdürürken, yoğunluğun azalması üzerine Ören Plajında çalışmaya başladı. Kursun yıl boyu süreceğini anlatan Başar Ünder, “Çocuklarımız çok hevesli. Bu yüzden çalışmalarımız başarılı geçiyor. Salı ve Perşembe günleri salonda çalışırken, Cumartesi günleri de Ören Plajında çalışıyoruz. Çalışmalarımız okullar açıldıktan sonra haftada iki gün olarak devam edecek” dedi. Başar Ünder’e teşekkür eden öğrenci velisi Şenol Torlak da, çocukların çalışma günlerini iple çektiklerini söyledi.




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