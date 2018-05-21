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21 Mayıs 2018 14:07

Burhaniye’de Ramazan coşkusu

Burhaniye Belediyesi’nin bolluk ve bereket ayı Ramazan’da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekişmesi amacıyla organize ettiği Ramazan Şenlikleri, oruç ibadetini yerine getirip, iftar açan ilçe sakinlerine keyifli saatler yaşatmaya başladı.

Burhaniye’de Ramazan coşkusu

21 Mayıs 2018 14:07


Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.


Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, 18 Mayıs Cuma günü Belediye Gençlik Merkezi gösterileriyle start aldı. Çamlıca Semazen Grubu’nun da sahne aldığı 3’üncü Geleneksel Ramazan Şenlikleri’nin ilk gününde, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç da hazır bulundu. 19 Mayıs Cumartesi akşamı devam eden eğlencelerde, vatandaşlar keyifli saatler geçirdi. Miniklerin palyaço eşliğinde boyama yaparak gönüllerince eğlendiği etkinliklerde, çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların gönüllerince eğlendiği yarışmaların sonunda, Başkan Uysal ve Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Erturan katılımcılara çeşitli hediyeler takdim etti.


19 MAYIS FENER ALAYI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 99’uncu yıldönümü vesilesiyle Burhaniye Kaymakamlığı ve belediyenin ortaklaşa düzenlediği Fener Alayı’na halkın ilgisi büyük oldu. Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın yanı sıra meclis üyeleri, daire amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Fener Alayı’nın ardından kutlamalar, Belediye Hizmet Binası önünde Gençlik Merkezi etkinlikleriyle devam etti.




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