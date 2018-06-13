Burhaniye’de Ramazan dolu dolu geçti

Vatandaşlar, 3’üncü Geleneksel Ramazan Şenlikleri kapsamında, 4-13 Haziran tarihleri arasında, her akşam sahnelenen birbirinden renkli gösteri ve şovlarla eğlenceye doydu.

Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri ay boyunca hız kesmeden devam etti. Vatandaşlar 4-13 Haziran tarihleri arasında her akşam gerçekleşen etkinlikler kapsamında; Meddah, Düet, Hacivat & Karagöz, Davul Show, Boomcu Onur Stand-Up, Grup Şamata, Sihirbaz Dennis Apharte, Tuzsuz Deli Bekir, İbiş ile Bey, Semazen, Cüce Show, Aşuk ile Maşuk, Jonglör, Kavuklu Pişekâr, Sihirbaz İnci Vural, Ateş Show, Sihirbaz Atınç, Yılan Show, İlahi Grup ve Kukla Tiyatrosu’nun da aralarında bulunduğu farklı birçok gösteri ve şovla keyifli saatler geçirme imkânı buldu. Burhaniyeliler, Kadir Gecesi’nde düzenlenen ilahi dinletisiyle de manevi bir yolculuğa çıktı.

Ramazan ayı boyunca vatandaşların keyifli zaman geçirmeleri için her sene ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyleyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Biz Burhaniye Belediyesi olarak her sene toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı Ramazan Ayı’nda, Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşamak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Halkımızı; iftarlar çadırlarında, mahalle sofralarında, şenliklerde bir araya getiriyoruz. Ramazan Bayramı, küslüklerin bitmesi, anlayış ve hoşgörü sahibi olmak adına güzel bir vesiledir. Ben de tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin bayramını kutluyorum” dedi.