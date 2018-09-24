Burhaniye'de Roman Derneği istedi belediye yaptı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye'nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ve halkın sesine her daim kulak vermeye özen gösteren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Roman vatandaşlardan gelen talepleri de bir bir yerine getiriyor. Geçtiğimiz aylarda Roman vatandaşlara verdiği sözü tutarak, mahalle halkının uzun süredir talep ettiği etkinlik ve düğün alanı projesini hayata geçiren Başkan Uysal, şimdi de çocukları sevindirerek, onlara gönüllerince oynayabileceği yeni bir oyun parkı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Burhaniye Körfez Roman Dayanışma Derneği yeni başkanı Selahattin Karataş ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç'ı makamında ziyaret ederek, kendisine Roman vatandaşlar adına taleplerini iletmiş, Akkılınç da dernek üyelerine Başkan Necdet Uysal adına ellerinden gelen desteği vereceklerine dair söz vermişti. Gerekli talimatları zaman kaybetmeden veren Başkan Uysal, kısa sürede çocukları rahat şekilde oynayabilecekleri bir oyun parkı alanına kavuşturdu.

Çocukların yüzü güldü

Parkın faaliyete geçmesiyle birlikte Dernek Başkanı Selahattin Karataş ve dernek üyesi Bayram Çekiç ile birlikte oyun parkı alanında bir araya gelen Başkan Uysal ve Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, sevinçlerine ortak oldu. Yeni oyun grubunun montajının tamamlandığını, kauçuk zeminin yanı sıra spor aletlerinin de alana ilave edileceğini söyleyen Başkan Uysal, Burhaniye'nin önemli bir Roman nüfusuna sahip olduğunu belirtti. Roman vatandaşların kendilerine özgü kültürleriyle Türkiye mozaiğinin vazgeçilmez bir parçası olduğunun altını çizen Uysal, “Kendilerine kapımız her zaman açık. Burhaniye Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bugün burada çocuklarımızın ne kadar sevindiğine hep birlikte şahit olduk. Derneğin tüm taleplerinin takipçisi olacağız” diye konuştu. Dernek Başkanı Selahattin Karataş da Başkan Uysal'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.