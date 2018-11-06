Burhaniye'de sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Dr.Mehmet Burak Öztop Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Ziyarete, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Yalçın Vurupalmaz da katıldı.

Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam Öner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında, yeni Devlet Hastanesi ve ilçe de yapılan sağlık çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulurken, Öner, nazik ziyaretlerinden ötürü İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Mehmet Burak Öztop'a teşekkür etti.