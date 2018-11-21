Burhaniye'de sağlık müdürlüğü ekibi velileri bilgilendirdi

Burhaniye ilçesinde, Avni Özpolat Anaokulu'nda öğrenci velileri için bilgilendirme toplantısı yaptı. Hemşire Fatma Kendielen ve Filiz Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda çocuk istismarından Koah hastalığına kadar değişik konular ile alındı.

Burhaniye Sağlık Müdürlüğü görevlileri bir taraftan koruyucu aşılama çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan da bilgilendirme toplantıları yapıyor. Avni Özpolat Anaokulu'na giden Hemşire Fatma Kendigelen ve Filiz Şahin, öğrenci velilerine çocuk istismarı, diyabet ve Koah hastalığı hakkında bilgiler verdi. Anlatılan konularla ilgili filmler de gösterildi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini anlatırken, Okul Müdürü Fatma Serim de , sağlık ekibine teşekkür etti