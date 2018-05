Burhaniye’de sağlık öğrencileri evde bakım hizmetlerine eşlik etti

Belediyenin evde bakım hizmetlerine eşlik eden öğrenciler hem sağlık ekiplerine yardım etti hem de Hasniye Nine’ye moral verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı ‘Meslek Liseliler Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında, Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden gönüllü öğrencilerin katıldığı ‘Öğreniyorum Topluma Faydalı Oluyorum’ proje çalışması çerçevesinde 10. sınıf öğrencileri Ecem Meydanlı ve Ersin Can, belediyenin uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğü Yalnız Değilsiniz projesine bağlı sağlık ekipleriyle birlikte evde bakım hizmeti alan vatandaşların evlerini ziyaret etti. Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Nuran Karaman’ın sorumluluğunda 5 hafta boyunca evde bakım hizmeti alan ailelere yardımcı olan öğrencilerin son adresi, Burhaniye’nin Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan ve uzun süredir yaşadığı rahatsızlıkla mücadele eden 85 yaşındaki Hasniye Yuvanç oldu. Yemek, ev temizliği, banyo ve pansuman gibi ihtiyaçları yaklaşık dört senedir belediye tarafından karşılanan Hasniye Nine’nin ziyaretçileri arasında, Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır da vardı.

Proje kapsamında derslerde aldıkları teorik eğitimleri vakalar üzerinde pratiğe aktarma imkanı bulan öğrenciler, hastalara yardım edebilecekleri ölçüde tansiyon ölçümleri, öz bakım uygulamaları, pansuman yapımına yardım edilmesi, hastaların ihtiyacı olan pozisyonların verilmesi, yatak yaralarının kontrolü ve bakımının nasıl yapıldığı, yaşamsal bulguların takibi konusunda hem uygulama hem de gözlem yaptı.

Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Nuran Karaman, projenin öğrenciler açısından çok faydalı olduğunu söyleyerek, öğrencilerin hiç göremeyecekleri vakaları bu sayede görme imkanı bulduklarını belirtti ve Belediye Başkanı Necdet Uysal ile belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Vakalarla birebir ilgilenmenin kitaplarda göründüğü gibi olmadığını söyleyen öğrenciler Ecem Meydanlı ve Ersin Can, “Kitaplardaki monoton, sistemik eğitimin dışında hastalarla canlı olarak iletişim kurmayı, onların durumlarını görmeyi ve takip etmeyi deneyimledik. Bizim için büyük bir şans oldu. Hastalarla iletişim kurmayı öğrendik, ekip içinde çalışma ortamını gördük. Bize tecrübe edinme imkanı sundukları için öğretmenlerimize, Belediye Başkanımız Nejdet Uysal’a ve belediye sağlık ekiplerine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Belediyenin verdiği hizmetlerden çok memnun olduğunu ve Başkan Uysal’a uzattığı yardım eli dolayısıyla minnettar olduğunu belirten Hasniye Nine, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi: “Yaşlılar, güler yüz, merhamet, vicdan ve saygı bekliyor. İşinizi yaparken insanlara değer verin, sevin. Yaralarımıza bakarken, pansuman yaparken sevgiyle ve saygıyla davranıldığında daha mutlu oluyoruz, moral buluyoruz.”

Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, vatandaşlara yardım etmenin sosyal belediyecilik anlayışının en önemli unsuru olduğunu vurgulayarak, “Burhaniye Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızın sağlığıyla yakından ilgileniyoruz. Belediye olarak, halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya ve görevlerimizi yerine getirmeye hazırız. Sağlık ise önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Biz belediye olarak bugüne kadar yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık. Sağlık bakımlarının yanı sıra gerektiğinde yemek, temizlik, öz bakım ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Çünkü biz şuna inandık; bireylerin sağlıklı olması, sağlıklı bir toplumun oluşması demek. Bu minval üzerine odaklandık, bu şekilde çalışıyoruz” dedi.

İş merkezli bakım yerine hasta merkezli bakımın hastayı pozitif yönde etkilediğini, hastanın İyileşmesi ve daha çabuk toparlanabilmesi için bunun gerekli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, öğrencilerimiz, kimsesi olmayan, torun sevgisi yaşamak isteyen yaşlılarımızın evlerini ziyaret ederek, kimi zaman kahvelerini yapıp onlarla sohbet etmiş, kimi zaman bulaşıklarını yıkama, evlerini temizleme ve toplama konusunda onlara yardımcı olarak, destek olmuştu. Vatandaşlarımıza her konuda sahip çıkmaya ve yardıma ihtiyaç duyan Burhaniyelilere evlerinde sağlık, kişisel bakım ve ev temizliği konusunda yardımcı olmaya büyük gayret gösteriyoruz. Yaşlılarımıza moral verecek ve onları mutlu edecek her türlü desteği vermeye her zaman hazırız.”