Burhaniye'de sağlıkçılar yaşlıları sevindirdi

Faruk Kendigelen öncülüğündeki bir gurup sağlık çalışanı da Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret etti. Ziyaret sırasında eller öpülüp, hal hatır sorulurken, huzurevinde kalan 30 yaşlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Huzurevi Müdürü Hatice Toktaş tarafından karşılanan sağlık ekibi yaşlıların ellerini öptü ve onlarla uzun uzun sohbet etti. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendiglen'in öncülüğündeki ziyarete, Dr. Umut Arıkan ve Dr. Ümit Bayraktar ile hemşireler katıldı. Müdür Hatice Toktaş, yaşlılara ellerinden geldiğince iyi baktıklarını belirtirken, haftanın belli günlerinde psikolog talebinde bulundu. Ülkede yaşlı nüfusun arttığına dikkat çeken İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, “Yaşlılar haftası nedeniyle bu gün huzurevini ziyaret ettik. Yaşlıların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmemeleri temel amacımız. Arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Onlarla sohbet ettik. Huzurevi müdürümüz bizi çok iyi karşıladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kenan Sucuoğlu Huzurevi Müdürü Hatice Toktaş da, “Ziyaretten çok memnun olduk. Yaşlılarımız böylelikle sosyal yaşamdan kopmamış oluyorlar. Sağ olsun Burhaniyeliler bizi yalnız bırakmıyorlar. Yaşlılarımız da ziyaretlerden mutlu oluyorlar. Teşekkür ediyorum” dedi. Huzurevi sakinlerinden İbrahim Çağlar ise, “Çok memnun olduk. Yalnız kalınca dertlerimiz depreştiği için sorunlar yaşıyoruz. Bunun sıfıra inmesi için sık sık ziyaretçi bekliyoruz” dedi. Şennur Açıkşen de, “Ziyaretçilerin gelişinden memnun olduk. Gelenlere teşekkür ediyorum” dedi. Yıldız Çeliker ise, “4 oğlum ve 6 torunum var. Hepsi okudular. Gelip beni ziyaret ediyorlar. Ziyaretçiler gelince de seviniyoruz” dedi,