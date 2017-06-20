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20 Haziran 2017 12:27

Burhaniye’de sahil esnafı bayramı bekliyor

Balıkesir’in turistik Burhaniye ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte sahildeki işyerleri birer birer açılırken, ramazan ayında iş yapamayan esnaflar umutlarını bayrama bağladı.

Burhaniye’de sahil esnafı bayramı bekliyor

20 Haziran 2017 12:27

Ören sahilinin essiz manzarası ile dikkat çektiğini bildiren esnaflardan Hasan Erdoğan, bayramda yoğunluk beklediklerini söyledi.


Burhaniye’de Haziran ayı ile birlikte işyerleri birer birer açılmaya başlanırken, esnaflar ramazan ayında iş yapamadı. Farklı işyerleri ve oteller bayramı beklemeye başlarken, ilçede dünden itibaren de yazlıkçı yoğunluğu gözlendi. Ören meydanında zeytin ve zeytin ürünleri satan Hasan Erdoğan, bütün esnafın bayramı beklediğini söyledi. Haziran ayında ramazan rehaveti yaşandığını kaydeden Hasan Erdoğan, "Haziran ayı başından bu yana işyerleri açılmaya başladı. Ancak Haziran ayı içinde beklenen hareket olmadı. Şimdi ise üniversite sınavları tamamlandı. Bunun için yavaş yavaş hareket başladı. Yüzlerce esnaf bayramı bekliyor. Bayramda yoğunluk yaşanmasını umuyoruz” dedi.




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