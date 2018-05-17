Burhaniye’de satranç ve akıl oyunları sınıfı açıldı

Açılış, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, banka müdürleri ve okul müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Burhaniye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan satranç ve akıl oyunları sınıfı açılışının akabinde, geçtiğimiz günlerde Türkiye Üçüncüsü olan Celal Toraman Anadolu Lisesi satranç okul takımı ile Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Satranç Milli Takımının profesyonel sporcularından Dragan Solak antrenörlüğünde simültane satranç oynadılar. Açılıştan sonra öğrencilerle satranç oynayan Kaymakam Öner, “İlimizde ve ilçemizde başarıyla uygulanan BENGİ Eğitim Projesi ve Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesi çalışmalarıyla diğer spor branşlarında olduğu gibi satrançta da güzel sonuçlar elde ettik. Hürriyet Ortaokulunda açılışını yaptığımız satranç ve akıl oyunları sınıfı sayesinde de çocuklarımız ve gençlerimiz eğlenerek öğrenecek ve analitik düşünebilen, sporu seven ve sporla yaşayan öğrenciler yetiştireceğiz. Bu değerli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.