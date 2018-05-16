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16 Mayıs 2018 11:59

Burhaniye’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım ve ilçe siyasi parti başkanlarının katılımlarıyla 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Burhaniye’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

16 Mayıs 2018 11:59

Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Kaymakamlık Toplantı Salonunda seçim öncesi, seçim sırasında ve seçim sonrası yapılacak iş ve işlemler ile seçim güvenliğine ilişkin alınan tedbirler konusunda siyasi parti başkanları ile parti teşkilatları bilgilendirilerek seçimlere ilişkin muhtelif hususlar değerlendirildi.


Toplantıda konuşan Kaymakam Hüseyin Öner, “ Hedefimiz, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde, huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılması, kanun dışı eylem ve işlemlerin önlenmesi, gerekli tüm tedbirlerin bütün kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile alınması, adayların propagandalarını yapabilmelerini ve vatandaşların güven ve huzur içerisinde oy kullanabilmesini sağlamaktır. Polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğu gibi siyasi parti ilçe teşkilatlarının da bize destek olması gereken hususlar var. Bunları birlikte konuştuk, geçmiş yıllardaki gibi bu seçimlerde de Burhaniye’de seçimleri huzurlu bir şekilde tamamlayarak şehrimizin demokrasi kültürünü ve hoşgörüsünü daha iyi bir noktaya taşımış olacağız. Tedbirlerimizi gözden geçirerek son güne kadar seçimlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacağız.” dedi.




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