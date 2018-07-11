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11 Temmuz 2018 14:19

Burhaniye’de Şehit Mezarları ziyaret edildi

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediyenin öncülüğünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlenirken, ilk olarak ilçedeki Şehit Mezarları ziyaret edildi.

Burhaniye’de Şehit Mezarları ziyaret edildi

11 Temmuz 2018 14:19

Börülceköy ve Geriş Mezarlığındaki ziyaretlerde dualar okunurken, Şehit Mezarlarına çiçekler kondu.


İlk olarak Börülceköy Mezarlığında başlayan ziyaretlere Kaymakam Hüseyin Öner. Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Ertuğran. Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik ile daire müdürleri ve şehit yakınları katıldı. Börülceköy mezarlığında Şehitler Mustafa Serin, Turhan Bayraktar, Halil Sarı ve Muharrem Sezgin Kurt’un mezarları ziyaret edilirken, Kocacami müezzini İsmail Baydemir Kuran okudu. Müftü Hacı Öz ise dua yaptı. Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Mümin Ertuğran ve Belediye Başkanı Necdet Uysal şehit mezarlarına çiçek koydu. Daha sonra Geriş Mezarlığına geçen bürokratlar burada da Şehit Ahmet Çelik, Malik Memiş, Levent Cem Mamuk, Ayhan Işık ve Hasan Çoban’ın mezarları ziyaret edildi. Burada da Kuran okundu ve dualar yapıldı. İlçedeki program şehit ailelerinin ziyaretiyle devam ederken, Cuma namazı öncesi mevlit okutulacak ve 15 Temmuz günü de kortej yürüyüşü yapılacak. Cumhuriyet Meydanında Kuran okunacak.




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