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Burhaniye'de sektöre ve akademiye yeni bir ürün daha

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü (BUBYO) Doç.

Dr. M. Oğuzhan İlban, toplu yemek sektörünün duayenlerinden dönem arkadaşı Gürcan Karadut ile birlikte ‘Toplu Yemek İşletmeleri İçin Yiyecek İçecek Yönetimi' isimli kitabını çıkardı.


Detay yayıncılık aracılığıyla piyasada yer alan kitap ilk günlerden ilgi görürken, verimli bir çalışma olduğu kaydedildi. Kitap ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Oğuzhan İlban, “Sektörle birlikte akademinin de ihtiyacı olan bir alan olarak değerlendirdiğimiz Toplu Yemek yönetimini, baştan sona kitabımızda değerlendirdik. Alanının ilklerinden olan kitabımızdan hem sektör çalışanları hem de akademide eğitim hayatını sürdüren, bu alanla ilgilenen herkes faydalanabilir. Yazar arkadaşım Gürcan Karadut'a ve Detay Yayıncılığa çok teşekkür ediyorum. Verimli bir çalışmanın ürünü olan kitabımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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