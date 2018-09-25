Burhaniye'de sel baskınına kanallı önlem

DSİ Balıkesir 25.Bölge Müdürlüğünce Mahallenin ortasına 3 metre derinliğinde kanal açılmasına başlanırken, çalışmaların bir ay içinde tamamlanması bekleniyor.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Sübeylidere Mahallesinde geçtiğimiz yılın 17 Temmuz'unda yaşanan sel felaketi, meydandaki 20 aracı dereye sürüklerken, sabahın erken saatinde sokakta kimsenin olmaması can kaybını önledi. DSİ'nin hazırladığı 200 metrelik dere ıslahı projesi hayata geçerken, mahallenin ortasında kapalı olan derenin üzeri açılarak kanal yapımına başlandı. Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar çalışmalardan memnun.

Çalışmalardan memnun olduklarını anlatan Mahalle Muhtarı Mustafa Demir, “ Köyümüz 2017 yılında bir sel felaketi yaşadı. Tabi bu sel felaketi sabahın erken saatinde olduğu için can kaybı olmamıştı. Ama, maddi olarak zararımız çok oldu. 20 tane araç hurdaya çıktı. Onun için bizim muhtarlık olarak DSİ'ye müracaatımız oldu. DSİ'de burada bir çalışma başlattı. Bu kanalı açmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda vatandaşın böyle sel felaketi ile karşılaşmaması için böyle bir çalışma başlattı. Bizde tabi bundan çok memnunuz. Bu kanalın açılmasında emeğimiz var. Sık sık müracaatlarımız oldu. İstanbul'da kanal açma durumu var. Biz sayın Cumhurbaşkanımızdan önce davranıp kanal Sübeylidere'yi açmaya başladık. İnşallah hayırlı olur.”. dedi. Bahri Gelir de, ”Geçen sene bir afet oldu. 200 metre bir kapalı dere vardı. Dere tıkandı bütün evlerimiz zarar gördü. Her tarafı yıktı geçti. 20 tane araba götürdü köyün orta yerinden. Şimdi o kanalı açık kanal haline getiriyor devletimiz. Açık kanal yapıyor. Biz de kepçe kazarken.bir küp altın çıkar mı diye bekliyoruz kahvenin önünde” dedi.

Müteahhit Mehmet Karaca ise, “Burada geçen sene bir felaket yaşandı. Felaketi önleme adına Sübeylidere köyünde dere ıslahı işine başladık.Yaklaşık 200 metrelik inşaat alanımız var. İnşallah, kısa zamanda bu işi tamamlayacağız. Yaklaşık 1-1,5 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bir daha bu tarz felaket yaşanmaması için çalışıyoruz. Geçen sene köylü burada bayağı mağdur oldu. Yaklaşık 25-30 araç zarar gördü. Bir daha bu tarz can ve mal kaybı olmasın diye işi tamamlamak için buradayız” dedi. Mustafa Gezer de, “Bir yıl önce köyümüzde bir afet oldu. Devlet büyükleri gelip yerinde inceleme yaptı. Bu derenin ıslahı konusunda karar verildi. Devletin köyümüze sunduğu bir hizmet. Çok iyi olacak” dedi.